Adrián de la Garza será el rival de Mariana Rodríguez en Monterrey

En este video criticó el gobierno de Movimiento Ciudadano, pues actualmente el alcalde de Monterrey es Luis Donaldo Colosio Riojas. Señaló que “trataron de convencer que lo nuevo sería mejor”, pero aseguró que eso no ha pasado, pues la inseguridad “regresó a las calles”.

¡Monterrey, estoy listo! 💪🏻 pic.twitter.com/6rCscfNmCY — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) March 7, 2024

“Nos trataron de convencer que lo nuevo sería mejor, pero les quedaron muy grandes los zapatos. No necesitamos filtros en redes sociales ni promesas vacías. Nos ha querido quitar el orgullo, pero no nos han quitado el coraje para decir ‘que se vayan, si no resuelven’”, dijo Adrián de la Garza, quien fue de 2019 a 2021 alcalde de Monterrey.

Ayer, Mariana Rodríguez se registró ante Movimiento Ciudadano como candidata a la alcaldía de Monterrey.

“Me tocará competir contra puro hombre a como pinta el panorama; algunos de ellos ya tuvieron la oportunidad de hacer la diferencia”, declaró la influencer.