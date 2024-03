Exclusión de candidaturas provoca renuncias de diputados a sus partidos

Así, pese a una pérdida, la bancada de Morena se mantendrá en 201 integrantes con la adhesión de Fletes, ahora legislador del partido guinda.

El diputado federal por el distrito 18 de Jalisco, quien ha sido alcalde de Tuxcacuesco en dos periodos, siempre por el PRI, renunció a esa fuerza la semana pasada tras difundir un video en sus redes sociales que el tricolor es “un lugar carente de congruencia, donde se premia el amiguismo por encima del esfuerzo y los logros”.

A la opinión pública:



Comparto que he presentado mi renuncia con carácter irrevocable al PRI.



Gracias a todos los que han estado a mi lado a lo largo de estos años, a mis colegas, amigos, a la militancia y sobre todo a la ciudadanía que me ha brindado su confianza. pic.twitter.com/mP1vfWNTwZ — José Guadalupe Fletes Araiza "Lupillo Fletes" (@lupillo_fletes) February 29, 2024

Dijo que renunció al PRI con el que estuvo “en los peores momentos” y, dijo, él fue el candidato más votado en las elecciones de 2021 cuando ganó la curul.

“Siempre he creído que la participación y representación popular de cualquier partido debe estar a cargo de quienes trabajan y demuestran resultados” por ello “no se puede perdurar en un entorno donde se premie aquello que tanto se criticó: el amiguismo en lugar del trabajo”.

“Las numerosas renuncias dentro del partido ofrecen una explicación más clara de lo que sucede internamente, cuentos de renuncias no pueden estar equivocadas” mencionó.

Hoy de la mano de Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, se sumó a ese grupo parlamentario, del que salió Susana Prieto, quien acusó que el mismo líder Mier faltó a su palabra.

Prieto, abogada laboral y una de las impulsoras de la reforma sobre reducción de jornada a 40 horas de trabajo semanales, renunció a ese partido el 29 de febrero pasado.

Hoy en carta dirigida a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, pidió ser considerada en adelante diputada sin partido.

Aunque la ahora exmorenista argumentó como motivos de su renuncia la ausencia de compromiso de Morena por aprobar su iniciativa -frenada luego de que en diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador planteara que hacía falta más debate en torno a esa propuesta—la dimisión fue anunciada simultáneamente a la presentación de las listas de candidatos guindas, postulaciones de las que fue excluida.

Prieto Terrazas, conocida defensora de derechos de los trabajadores fue invitada como externa a la bancada de Morena, pues no está afiliada. Aunque es de Chihuahua llegó a la 65 Legislatura como diputada de representación proporcional por la cuarta circunscripción, pero no fue considerada para reelegirse.

Por esa razón el pasado miércoles denunció que fue víctima de violencia política por razón de género al habérsele ofrecido –como lo hizo Mier- estar incluida en la lista de candidatos para ser reelectos en la próxima Legislatura, pero finalmente quedar fuera.

“Me he comportado de una forma correcta con la facción parlamentaria, con el partido, he sido disciplinada, pero yo creo que todo tiene un límite, y ya a estas alturas me siento víctima de violencia política por razón de género”, sostuvo.

La gota que derramó el vaso para tomar su decisión de renunciar a la bancada de Morena fue que se haya incluido en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, “el peor gobernador que ha tenido mi estado en la historia”, según la diputada.