Xóchitl niega que su modelo de seguridad sea como el de Bukele: “allá hay maras”

Explicó que hoy las actuales prisiones no tienen el control y orden que se requiere, por lo que mencionó que se necesitan que haya un modelo nuevo de prisión “que haga que los delincuentes paguen por sus delitos”.

Xóchitl Gálvez señaló que la creación de una nueva cárcel de alta seguridad no será como las prisiones de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.



Comentó que será una cárcel donde “se pongan a los peores criminales. Ese que destaza a 10 personas y los deja en una hielera en Veracruz, ese personaje que violó a una niña de 10 años y la asesina. Esos personajes deben recibir castigos especiales”.

Esto se da luego de que desde redes sociales criticaron su propuesta de crear una cárcel de alta seguridad, pues compararon este planteamiento con las prisiones del presidente de El Salvador.

Además, comentó que no está a favor de la violación de los derechos humanos, pero mencionó que no es posible que delincuentes maten sin que pase nada, por lo que enfatizó que es necesario “castigos ejemplares” para criminales de alta peligrosidad.

“Tendría que ser criminales sentenciados o agarrados en flagrancia, que definitivamente no haya duda del crimen que cometieron (los que estarían en la nueva prisión). No estamos hablando de mandar jóvenes que encontremos pintando bardas. Soy una mujer que respeta los derechos humanos de las personas. No comparto la violación a los derechos humanos de nadie, pero ya basta que los delincuentes maten sin que pase nada”, enfatizó.

Sobre su propuesta de “desmilitarizar” el país, explicó que de forma inmediata el Ejército dejaría de hacer obras públicas, pero en materia de seguridad pública, especificó que los militantes dejaría las calles hasta 2028 como se encuentra establecido en un artículo transitorio de la Constitución, pero dijo que se buscará especificar sus labores.