Red de 52 organizaciones piden a presidenciables 6% del PIB para salud

Otra acción propuesta es la creación de pólizas de salud en el sector público que detallen a los pacientes qué servicios e insumos están disponibles en cada institución de salud.

“Hoy las personas que van al Seguro Social, al ISSSTE, a los diferentes subsistemas de salud o a cualquier proveedor de salud pública, no saben exactamente a qué tienen derecho y es un ir y venir. Tenemos que facilitarle a las personas qué sí hay y qué no hay, y no es para criticar, es para que todos sepamos hacia dónde hay que trabajar”, explica Karla Mendoza.

🚨📢¡Llamado urgente!🚨📢

Si tú crees que es urgente reducir los tiempos de espera y agilizar los procesos de referencia para que todos los servicios públicos de salud brinden atención oportuna y accesible, firma #PrimeroNuestraSalud aquí:https://t.co/wCA0wyaufD — RAIEC (@RAIEC_MX) February 22, 2024

“Es un llamado urgente a todas las fuerzas políticas, a todos los aspirantes y personas que quieran ser votados, para que en su agenda tomen en cuenta estas necesidades que hemos identificado que tienen los pacientes”, agrega Gabriela Allard, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes.