Ordenan a Morena bajar spot que promociona arranque de campaña de Sheinbaum

Recordó que el párrafo 37, artículo segundo del Reglamento de Radio y TV, establece que durante la intercampaña los promocionales genéricos de los partidos tendrán carácter meramente informativo y serán transmitidos de acuerdo con la pauta.

“Me parece que el promocional que se está denunciando en este asunto no tiene un carácter meramente informativo. Y para esto me remite a lo que dice, específicamente en el segundo renglón de la transcripción de la voz en off: este 1 de marzo a las 16:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, defendamos juntas y juntos la libertad, la democracia y los derechos”.

Castillo expuso que en el promocional pautado por Morena se hace un llamado a la acción, “está convocando a la acción”, lo cual es distinto a informar.

Desde un análisis preliminar, estimó que el promocional de Morena, incurre en un uso indebido de la pauta al tratar de promocionar en etapa de intercampaña un evento en el que se beneficia a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y a Morena, dado que se ha confirmado que ese día iniciará su campaña en el Zócalo.