Xóchitl Gálvez: AMLO debe aclarar financiamiento a su campaña en 2006

“La gran mayoría de los perredistas se fueron a Morena y no van a decir absolutamente nada, pero yo seguiría diciendo: ¿Quién pompó el plantón de Reforma? ¿Quién pompó las casas de campaña? ¿Quién pompó la comida? ¿Quién pompó los camiones con los que venían las personas? ¿Quién financió?”, lanzó Gálvez.

“El presidente está obligado a decir quién le financió esos dos meses de plantón que tuvo en Paseo de la Reforma, mientras no lo aclare y no diga pues fulano, fulano, zutano pagaron, pues no hay manera de que él pueda limpiar su nombre”, resaltó.