Morena acusa a Humphrey de “golpeteo”; no quiere a Signa Lab en debate

“Quien participa en esta denuncia que hicimos respecto del debate presidencial se llama Rosana Reguillo y es de Signa Lab, la empresa que está contratando este centro para hacer el filtrado de las preguntas que vienen de las redes sociales.

“Si queremos denunciar que hay una actitud de la consejera encargada de organizar estos debates de permanente confrontación con nuestro movimiento. Están tomando decisiones de manera unilateral que traen la intencionalidad de afectar a Morena: Es público, es conocida esta consejera que lleva tiempo en el ‘golpeteo’ contra Morena, es la consejera Carla Humphrey”, señaló en rueda de prensa.

Morena no tiene confianza de la imparcialidad de Reguillo, dada la postura que ha asumido en redes sociales. “No hay arreglo posible, no hay confianza, no puede participar”, remarcó el líder partidista.

Por otra parte, anunció que su partido impugnará la decisión del Instituto y Tribunal locales de Jalisco, de modificar las reglas de la designación de candidaturas al imponerle únicamente a su partido “candados” en la designación de sus candidaturas, con lo cual buscan “desestabilizar” la coalición Morena-PT-PVEM.