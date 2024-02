“¡Basta de odio!”, dice Xóchitl Gálvez tras protesta en su contra en EU

Xóchitl Gálvez, futura candidata presidencial de la oposición, llamó a frenar el odio después de que personas protestaran en contra de su visita a Estados Unidos.

“Por la tarde me reuní con estudiantes mexicanos y jóvenes que trabajan aquí en Nueva York, me piden apoyos para emprendedores. Obviamente hubo a quien no le gustó que yo estuviera aquí, protestaron llenos de odio, de coraje, de rencor”, dijo Gálvez en un video compartido en redes sociales.

“La división no ayuda a nadie. Yo les diría: no se peleen por los políticos, mejor exíjanle a los políticos que resuelvan los grandes problemas del país. Si trabajamos juntos, México será mejor, basta de odio”, añadió.