Morena elige a Rommel Pacheco como precandidato en Mérida

Pacheco hizo público su anuncio de brincar del PAN a Morena el pasado 6 de octubre, cuando publicó una fotografía en X junto a Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena.

La decisión, explicó entonces, la tomó porque en el PAN no tendría posibilidades de futuro político, ya que las candidaturas en la entidad serían para su aliado, el Revolucionario Institucional (PRI).

🛑 #Comunicado | Rommel Pacheco encabezará los esfuerzos por llevar la transformación a Mérida, #Yucatán. pic.twitter.com/zoAvJw1tpS — Mario Delgado (@mario_delgado) December 31, 2023

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, había anticipado que los políticos que llegaron a Morena no tenían garantizada una postulación.

En X, el dirigente dio a conocer la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de postular a Pacheco para gobernar la capital, por ahora como precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) para la alcaldía.

Rommel Pacheco “es un joven mexicano talentoso, quien se ha sumado a nuestro movimiento”, indicó Delgado.

Pacheco fue clavadista olímpico, campeón del mundo en 2016 y medalla de plata en el Campeonato Mundial 2017. Ha servido durante 11 años al Ejército, además de que es empresario y conferencista.

Hasta antes de renunciar al PAN, Rommel Pacheco, aún diputado federal, había votado en contra de las reformas promovidas por Morena o el presidente Andrés Manuel López Obrador: la de ampliar la militarización de la seguridad hasta el 2028, la reforma constitucional y también cambios a leyes secundarias, ambos en materia eléctrica, la reforma electoral conocida como “Plan B” , de diciembre de 2022, entre otras.

Del video de ayer surgieron dudas, algunas personas aún no entendieron que sucede, así que decidí explicárselos aún más ☺️ #ReformaEléctrica pic.twitter.com/7JgsGvOMZ9 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) April 10, 2022

Una vez que dio a conocer su renuncia al PAN, el dirigente de ese partido, Marko Cortés, lo acusó de “traición”.

“Primero hay que decir que es una traición a los deportistas de México, a los atletas, porque este se convirtió en el sexenio con más corrupción en el deporte mexicano y él está traicionando a todo su gremio y pasó, desde mi punto de vista, de ser un clavadista respetado a ser un trapecista no deseado”, dijo el panista en entrevista.

El 14 de octubre, una semana después de su renuncia al PAN, Pacheco fue abucheado por algunas personas en el mitin que encabezó Sheinbaum en la entidad. El 17 de noviembre, durante su inscripción a Morena en la entidad y como precandidato a la alcaldía, se repitieron los gritos de militantes de ese partido en su contra.

“Quiero que sepan que, a pesar de los constantes ataques políticos en redes sociales hacia mí y hacia mi familia en estas últimas semanas, mi voz no se va a callar, estoy firme y claro con mis objetivos, no me bajo, sino al contrario, cada día subimos más y subimos juntos y eso seguro de que vamos a ganar”, se defendió más tarde en redes sociales.