Sandra Cuevas buscó la candidatura opositora al gobierno de CDMX. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro )

“Es con el único partido con el que no trabajaría. Lo dije desde el principio y no puedo ser incongruente”, anotó.

“He recibido la invitación de distintos partidos políticos para poder seguir dentro de la vida política de México, no he tomado una decisión, quiero seguir escuchando a la gente, no quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente”, expresó.

“Lo más importante de una organización política no son los cuadros, porque los cuadros que ustedes conocen son los que están en los diferentes partidos políticos: Yo quiero gente nueva, quiero jóvenes, quiero gente de la sociedad civil que puedan construir”, declaró.