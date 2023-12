INE sanciona campañas “atípicas” de “corcholatas” y frentistas con más de 95 mdp

Conductas infractoras

Las conductas infractoras en que más incurrieron los partidos políticos y los aspirantes fueron egresos no reportados, que representan el 77.02% del total de las sanciones; ingresos no reportados que representan el 9.32%; y gastos no vinculados con los procesos que corresponden al 4.84%.

Estas tres conductas representan cerca del 91.2% del total de sanciones impuestas, explicó la consejera Dania Ravel.

“(Se busca) considerar como ingreso no reportado la propaganda pagada por una persona física, porque la publicidad detectada en los monitoreos no necesariamente fue realizada y pagada por los aspirantes o los partidos involucrados, sino que también pudo llevarse a cabo por alguna persona simpatizante o tercero. Sin embargo, sí genera un beneficio a la persona aspirante y por eso se está considerando como ingreso no reportado”, detalló.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Montaño, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), validó los procesos internos de los partidos políticos, pero también determinó que debían sujetarse a una adecuada fiscalización para garantizar el origen, monto, aplicación y destino de los recursos empleados por los participantes.