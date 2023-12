Morena realizará este 7 de diciembre el sorteo de género para fórmulas al Senado

“En el resto de las entidades se va a hacer por sorteo, en 23 entidades se va a sortear si encabeza hombre o mujer; una vez que tengamos este resultado la siguiente semana o a partir de este fin de semana, ya empezaremos a dar a conocer los resultados de las encuestas”, señaló Delgado.

“La siguiente semana, a más tardar, vamos a tener la totalidad de candidatos y candidatas al Senado de la República”, explicó.

“Entonces, ¿quién va encabezar un hombre o mujer? Lo va a decidir la suerte, esto para que no haya ningún tipo de manipulación, ningún tipo de favoritismo y vamos a ser muy respetuosos también la exigencia que ya tiene la ley de garantizar espacios competitivos para las mujeres”, apuntó.

Delgado dijo que en el pasado se mandaba a las mujeres a candidaturas que no tenían futuro, donde estaban perdidos o las proyecciones que no se iba a ganar, era una mala costumbre de los partidos políticos, salvo en Morena; “se legisló para que eso no pase, para que los estados en este caso del Senado donde se es menos competitivo no vayan mujeres, vayan hombres y vamos a seguir puntualmente esa regla”.

“El jueves próximo vamos a explicar, porque el INE divide en tres bloques: el bloque bajo, de baja competitividad; el medio y el alto. En el bloque bajo hay dos sub bloques: el bloque bajo bajo y el bloque bajo alto, y esto es con la idea de que no se mande a las mujeres a espacios donde no tienen posibilidad de triunfo y tendremos dos bloques donde vamos en coalición y donde no vamos en coalición; donde nos vamos en coalición, también se debe dividirá en tres: bajo, medio y alto y será la suerte quien decida quién cabeza”, abundó.

“La verdad es que nos preocupa mucho, porque gobernamos la mayor parte de las entidades, y en esas entidades vamos a ganar las dos fórmulas: hombre y mujer”, explicó.

Mario Delgado dijo que es irrelevante si encabeza hombre o si encabeza mujer. “Y en el resto de las nueve entidades que no gobernamos también vamos a trabajar para meter las dos fórmulas, porque estamos buscando tener la mayoría calificada también en el Senado de la República”.