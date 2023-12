Sheinbaum y Mariana Rodríguez condenan que se quiso “imponer el PRIAN” en NL

Mariana Rodríguez y Claudia Sheinbaum lamentaron que el PRI y el PAN hayan querido “imponer” a una persona que no fuera del grupo de Samuel García en Nuevo León, hecho que provocó que el emecista desistiera de buscar la Presidencia de México.

"No me parece que hayan querido imponer a alguien que no venía del equipo de Samuel García, esa es mi opinión personal, las elecciones se ganan con votos no imponiendo a alguien", dijo Sheinbaum durante un evento de precampaña.