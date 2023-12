“El miedo es tanto que prefiere quedarse”: decisión de Samuel provoca reacciones

Su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, celebró la decisión de la Corte, mediante la cual otorgó una suspensión para que Luis Enrique Orozco Suárez se quede como gobernador interino en Nuevo León.

“Muy buenas noches, les mando un abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Descansen. 👋🏼”, posteó el diputado priista y compartió una fotografía de la resolución de la Corte.

“Lo procedente es que el Poder Ejecutivo local, o cualquiera de sus dependencias, permitan que se desarrollo una efectiva toma de posesión del ciudadano nombrado como gobernador interino y se garantice la gobernabilidad y seguridad del funcionario para el periodo otorgado en la licencia”, señaló la autoridad.

La SCJN dijo que cualquier autoridad se debe abstener a realizar una nueva designación o nombramiento alguno sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, sin importar su denominación, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente controversia constitucional.

Por su parte, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, cuestionó a Samuel García por no dejar su puesto para ir por la Presidencia.

¿Qué oculta Samuel?



Es grande el miedo. — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 2, 2023

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, recordó que la Constitución de Nuevo León, establece que el Congreso local es el que no solo otorga sino también puede revertir el permiso concedido a García Sepúlveda para ausentarse del cargo.

Además, recordó que la Corte también ha confirmado ese criterio.

“Entonces no procede que Samuel García decida por sí mismo REASUMIR el cargo si el Congreso no lo ha aprobado. No procede. Es un vicio de legalidad”, señala el legislador.