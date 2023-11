Marcelo Ebrard deja ir el último tren con rumbo a la contienda presidencial

Dante Delgado, dirigente de MC, lo invitó varias veces, incluso hasta este mismo día, cuando ya estaban las ventanillas naranjas abiertas para recibir los documentos necesarios para participar en el proceso interno.

Dante le echó flores a Marcelo. “Es un gran mexicano, un mexicano excepcional. Tiene un perfil suficiente para desempeñar ese cargo (de presidente)”, dijo el líder naranja.

Marcelo Ebrard no respondió personalmente, al menos no forma pública. Sin embargo, su equipo de comunicación sí informó antes que no acudiría a la cita no programada con MC.

Foto de abril de 2015. Ebrard y Dante se presentaron juntos en un evento público. (Foto: Enrique Ordoñez/Cuartoscuro )

El excanciller había anunciado el viernes que sería hasta el lunes 13 de noviembre cuando hablaría sobre sus futuro político. Sin embargo, la expectativa se mantuvo. ¿Ebrard se presentaría a la colonia Nápoles a dejar sus papeles? No lo hizo.

Marcelo lleva años buscando la candidatura presidencial. Su primer gran intento ocurrió en 2012, cuando contendió contra Andrés Manuel López Obrador y finalmente perdió en una encuesta.

Desde la cancillería se anunció a sí mismo como uno de los posibles sucesores del actual mandatario, quien también lo incluyó en la lista de “corcholatas” y hasta lo llamó “hermano”.

Ebrard dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores el 2 de junio de 2023. Lo hizo con una sonrisa en el rostro. Luego presentó propuestas que incluiría en su eventual gobierno. Habló de seguridad, de salud, de economía, y de cómo apoyar a las mujeres. Pero no le alcanzó para convencer a la mayoría.

En la encuesta morenista y las espejo -incluida una que él propuso- ganó Claudia Sheinbaum. A la presentación de los resultados, el exacanciller ya no acudió.

Entonces impugnó el proceso y hasta llamó “cobarde” a Mario Delgado, el dirigente nacional morenista. Hizo rabietas y alargó su decisión final, la cual, parece, se revelará mañana -cuando ya no tenga opciones para ir por la Presidencia-.

El último tren llegó a la estación este domingo, el tren naranja. Marcelo decidió no subir. El presidente López Obrador le había dejado la puerta abierta para irse a MC, eso sí, recordándole que su movimiento era el que importaba.

Por alguna o otra razón, Marcelo no abordó. Ni siquiera se presentó a la estación.