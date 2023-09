En el PRI creemos en el poder de la unión y el compromiso. Por eso, recibimos con gusto a @XochitlGalvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México.



Estamos seguros de que juntos alcanzaremos grandes logros para nuestro país.

“Tenga certeza que vamos a ganar. Vamos a ganar porque nos asiste la razón. Nos preocupan las personas. El presidente ve votos en las personas, nosotros vemos corazones. Vamos a dejar de odiar, apostaremos a la unidad”, expuso la líder del Frente Amplio.

“Hemos tirado dinero a lo pendejo. Que no se malentienda, no queremos privatizar Pemex, queremos que deje de perder dinero. Está casi en quiebra. No está mal la idea que sector privado se asocie con Pemex”, señaló.

La senadora aseguró que por gastar y gastar, no hay dinero para estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, carreteras, el campo y personas con discapacidad.

“No hay medicinas, no hay médicos, tiramos el dinero de manera brutal”, señaló.

El PRI declinó por Xóchitl Gálvez la semana pasada en el proceso del Frente Amplio por México. Sin embargo, la aspirante priista, Beatriz Paredes, no lo hizo. Sólo reconoció la derrota en encuestas.