Gobernadores de Morena respaldan encuesta; "el pueblo manda", dice Delgado

Previamente, Marcelo Ebrard y su equipo denunciaron que durante el conteo de las encuestas se han encontrado diversas incidencias, lo que ha llevado a la anulación de algunas urnas, por lo que piden que se repita la encuesta madre a cargo de Morena.

"Nosotros afirmamos que esto debe reponerse, es decir, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio", expresó en conferencia, en la que adelantó que no asistirá al evento citado por la dirigencia de Mario Delgado a las 17:00 para dar a conocer al ganador de la encuesta.

Durazo: "No hay razón para poner en duda anticipada a este proceso"

En otro video compartido en redes, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo se pronunció sobre las inconformidades y denuncias por presuntas irregularidades en la encuesta de Morena, al respecto, aseguró que no hay razones para que antes de que se de a conocer el resultado hayan manifestaciones de rechazo al mismo.

"Me parece sumamente precipitado que antes de concluir este proceso de recuento de votos, haya expresiones de rechazo al mismo. Esperemos a los resultados y a partir de ahí bienvenido cualquier posicionamiento", expresó.

"No compartimos de manera tajante, definitiva, que haya alguna incidencia o irregularidades sistemáticas o de otra naturaleza que pudieran afectar el resultado final", insistió.

Finalmente, Durazo también lanzó un llamado a las y a los aspirantes reconsideren sus expresiones, pues recalcó, "este es un proceso inédito, de carácter histórico, estamos a punto de concluirlo, no hay razón alguna para que ninguna y ninguno de los participantes ponga en duda anticipada este proceso”.

Mensaje sobre el proceso interno. pic.twitter.com/d8uPTJwmdh — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 6, 2023

Durazo aclaró además que en el sitio donde se realiza el conteo de votos no hay presencia de fuerza pública y que hay presencia de todos los representantes de cada uno de los aspirantes, sin embargo, a las 14:40 horas los representantes de Marcelo Ebrard fueron los únicos que se retiraron den lugar.

"Aquí estamos funcionando con toda normalidad, con todo respeto, con toda apertura, con toda tolerancia, como lo hemos hecho invariablemente durante todo el proceso", aseguró.