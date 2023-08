“El PRI me apoya, pero Beatriz Paredes tomará decisión final”, dice Xóchitl

Xóchitl Gálvez apareció este miércoles arriba en las últimas encuestas del Frente Amplio por México. (Foto: Shelma Navarrete )

Gálvez anunció que ha ganado la encuesta del Frente Amplio por México por 15 puntos. "Estamos a un paso de la candidatura de lo que yo no puedo decir, pero ustedes sí", señaló mientras los asistentes gritaron: "¡presidenta, presidenta!".

"La 4T tiró a la basura la confianza que los mexicanos le dieron, han destruido todo, bueno, casi todo: menos la esperanza. La esperanza sigue ahí.

"La esperanza nunca muere, la esperanza sólo cambió de manos y ahora nos pertenece. Con esperanza vamos a construir en 2024 el país que nos merecemos", expuso Gálvez.

🔴"Sé que el PRI ha decido apoyarme pero no tengo conocimiento de que Beatriz Paredes haya declinado", matizó Gálvez en el encuentro ciudadano celebrado en Expo Santa Fe. "Estoy lista para ir a la contienda el domingo", sostuvo.



Afirmó que es amiga de Beatriz Paredes y que "ella… pic.twitter.com/8kyiQIdjrp — Expansión (@ExpansionMx) August 31, 2023

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, anunció antes que su partido apoyará la candidatura de Xóchitl Gálvez.

“Información indica ventaja amplia y consolidada por parte de Xóchitl Gálvez. Debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única de Xóchitl Gálvez para encabezar al Frente Amplio por México”, indicó.

Los 32 Comités Estatales, los 2 mil 450 Comités Municipales, los 90 mil seccionales y nuestros sectores y organizaciones, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura de @XochitlGalvez para encabezar el Frente Amplio por México. ¡El PRI no será un factor de división! 🇲🇽 pic.twitter.com/EHz3EMOf4h — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 31, 2023

El dirigente reconoció el avance de Beatriz Paredes y el papel que tuvo en el proceso del Frente Amplio:

“Nos honra que Beatriz Paredes haya llegado hasta la última instancia. Tiene todas la cualidades que debe tener alguien para practicar la política. Estoy convencido en que su acompañamiento en las tareas del Frente Amplio por México seguirá siendo de relevancia”, dijo Moreno Cárdenas.

Y admitió que las encuestas le resultaron favorables a Gálvez Ruiz.

“Hemos hecho acopio de toda la información seria y veraz para determinar el estado actual para encabezar el Frente Amplio por México. Beatriz Paredes es una gran compañera. Es nuestra amiga. Hemos estado en comunicación permanente con ella. Por ello llegamos en este tiempo, estábamos reunidos trabajando por el partido y el país”, agregó.

En su evento, Xóchitl afirmó que desconoce el posicionamiento dado por el presidente del PRI, Alejandro Moreno, pues este se dio mientras ella realizaba su evento en Santa Fe.

"En este momento no sé lo que ha pasado, lo que sé es que Beatriz no ha declinado y no voy a hacer ningún tipo de presión, estoy lista para el domingo", señaló.

“Yo desde aquí le mando un enorme abrazo a Beatriz Paredes” Este fue el momento en el que Xóchitl Gálvez dice que Beatriz es su amiga y que Paredes tomará la decisión (de declinar o no) de forma personal, sin ningún tipo de presión.



📹: @shelmanz pic.twitter.com/Fb5uYE9LGF — Expansión (@ExpansionMx) August 31, 2023

Gálvez, quien ante un foro lleno afirmó que se encuentra a un paso de la candidatura, matizó al señalar que sólo tiene el 50%.

"Lo que tengo es el 50% de la candidatura, el 50% que es la encuesta. Lo que hoy yo gané es la encuesta que vale el 50%, todavía está el proceso del domingo 3 de septiembre, hasta este momento el único que tiene la última palabra es el comité", declaró a medios de comunicación al finalizar el evento.

Al ser cuestionada sobre con quién estaría compitiendo por la Presidencia en 2024, la panista respondió: "creo que es Claudia (Sheinbaum)".

Gálvez acusó al Gobierno federal de gastos excesivos en obras como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. "Alguien se está robando el dinero", sostuvo.

La aspirante presidencial prometió apoyo a los alcaldes de la Ciudad de México así como al próximo jefe de Gobierno, sugiriendo que en la capital ganará la oposición.

"Con esos 2,000 millones de pesos hay dinero suficiente para invertir en lo que ustedes alcaldes necesitan. A ustedes sí que le han recortado el área de seguridad, les han recortado el dinero para infraestructura, les han recortado el dinero... pero qué tal para tirar el dinero a la basura.

"Nuestro jefe de Gobierno va a tener una presidenta que lo va a apoyar", dijo.

Gálvez afirmó que la Ciudad de México ha perdido competitividad, pues no ha sabido retener las inversiones y los nuevos empleos se han ido a Guanajuato, por lo que se debe apostar por el nearshoring en la capital.