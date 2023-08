Monreal cierra en Tlatelolco; se va a "guardar" mientras se realiza la encuesta

Es decir, anotó, “que no empujen a nadie a salirse, que no haya guerra sucia, que no haya picoteos en contra de algún compañero porque todos nos necesitamos”, acotó.

Desde la Plaza de las Tres Culturas, que definió como un “símbolo de resistencia”, anunció que en los próximos días se va a "guardar" con recato y que esperará la decisión de la mayoría de la población.

“Por eso lo hice (la Asamblea Informativa) en la Plaza de las Tres Culturas, porque es un símbolo de resistencia. Yo he sido un hombre de resistencia y en el movimiento estamos en la resistencia porque fue contra la adversidad, contra una campaña dispar y no me rendí, aguante hasta el final”, anotó.

Aclaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido el principal activo del movimiento morenista, no estará en las boletas, “y yo no veo una contienda cómoda, veo una contienda normal y por eso todos nos necesitamos”.

Monreal Ávila dijo que es un error escatimar el esfuerzo que se ha hecho dentro del proceso interno, como también es un error el subestimar a la oposición y al poder conservador en México.

“No, no confiemos en eso, porque el presidente (López Obrador), el principal activo en eso, no estará en a las boletas, aunque haciendo un buen gobierno, siempre ayuda a la causa”.

Antes, durante su discurso comentó que durante sus recorridos por todo el país a lo largo de casi 70 días, pudo palpar las principales demandas de la población en materia de seguridad, salud y educación.