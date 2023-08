Manuel Velasco, aspirante del Partido Verde a la candidatura presidencial de Morena, denunció hoy haber sido retenido y encañonado por policías en Veracruz.

"Nos cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz. No he hablado con Cuitláhuac García", dijo el exgobernador de Chiapas en entrevista con Azucena Uresti.

"Eran seis patrullas de Veracruz con armas largas, quiero pedir una explicación al gobernador Cuitláhuac García. Con nosotros iban mujeres", añadió.