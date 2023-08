INE deberá investigar si publicación de Ebrard vulneró derechos de la niñez

En sesión pública celebrada este miércoles, el Pleno echó para atrás la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, cuyos integrantes estimaron que la publicación denunciada estaba amparada en la libertad de expresión.

Además, justificaron que no se relacionada con el proceso interno que lleva a cabo el partido Morena y, por ende, no eran aplicables los Lineamientos que aprobaron en ese sentido, por lo cual no se debía investigar al excanciller.

Inconforme con esa decisión, Pérez Roldán acudió a la Sala Superior, cuyos magistrados apoyaron el proyecto de su par Felipe de la Mata en el sentido de que:

“…se propone dejar insubsistente el desechamiento y ordenar a la instructora (al INE) que, de no advertir alguna causal de improcedencia realice las diligencias que estime procedentes y admita la queja, así como se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas”.

“Es necesario que el INE analice de forma preliminar los hechos denunciados y los medios de prueba aportados, para poder concluir, de manera evidente que éstos no constituyen una infracción en materia electoral”, refiere el magistrado ponente en redes sociales.