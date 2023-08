Frente Amplio considera saldado caso Mancera y Aureoles

El criterio que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha discutido es el cotejo de las fotografías que debieron acompañar cada registro ciudadano, junto con la credencial de elector y que –explicó- debido a que se autorizó que esa gestión no fuera personal, sino que la realizaran terceras personas, o los partidos o los “facilitadores” que trabajaron a favor de los aspirantes, se autorizó el uso de fotografías de los ciudadanos y no su foto “viva”.

“Cuando una persona ingresaba su clave de lector después se tenía que tomar dos fotografías como prueba de vida para saber era la persona”, y que no había alguien con credenciales introduciendo datos, explicó Baños.

Ese criterio fue el que dicen ellos que no se había discutido suficientemente, expuso el integrante del Comité Organizador del FAM. “Y yo sostengo que sí se discutió suficientemente y se estableció como una regla para revisar la validación de las firmas”.

Mancera, por su parte, explicó en visita a Puebla que el requisito era reunir las firmas y día con día se tenía un reporte de las reunidas. Pero al final se informó cuántas eran válidas y cuántas no, y ese proceso de validación nunca fue informado, dijo, por lo que eso fue materia de su impugnación presentada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Hoy, en mensaje en Twitter el senador reconoció que por práctica común el Tribunal recursará su impugnación para que la atienda en primera instancia la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia (CNGyV) del PRD.

Pero adelantó que llevará hasta el final su caso: “estaré atento a lo que resuelva el PRD, la decisión final sobre impugnación la tendrá el Poder Judicial de la Federación”.

Acopio de firmas, antidemocrático

En visita a Huejotzingo, Puebla, y en reunión con seguidores, Mancera defendió las firmas que recabó a su favor, pues son personas “de carne y hueso y yo los vi como participaban. Entonces que no nos digan en el Comité que no estaban (esos apoyos). O que eran de otras fuerzas políticas, pues aquí los estamos viendo”.

Recomendó ante posibles ejercicios similares en el FAM para elegir abanderados a gobiernos estatales, no aplicar el requisito de reunir firmas, no usar la plataforma usada por el Frente a nivel nacional o bien no aplicar esa fase y aplicación sin probarla previamente, como ocurrió.

Nos informan que, por antecedente, es probable que el @TEPJF_informa acuerde reencauzar en una 1a instancia de resolución los asuntos relacionados con el proceso del #FrenteAmplioPorMéxico a órganos de justicia intrapartidista. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) August 16, 2023

Reunir firmas vía plataforma “es absolutamente alejada de lo que es una participación democrática” porque no se tiene acceso a los requerimientos tecnológicos o a la cobertura de internet requeridos en todo el país, y la plataforma tuvo “muchísimos problemas”, dijo.

Además recordó que ha presentado cuatro escritos ante el Comité que no se han respondido, y uno adicional que presentó el pasado jueves, día del debate entre aspirantes.

El Comité del FAM, en tanto, informó en un comunicado que sostuvo reuniones con la dirigencia nacional del PRD y los representantes de Aureoles y Mancera Espinosa, para garantizar el derecho de audiencia y resolver las diferencias.

El Comité reconoció que la plataforma presentó inconsistencias, “ya que se trata de un método nuevo e inédito, lo que hizo susceptible a correcciones sobre la marcha”.

Con esa aclaración, el proceso del FAM seguirá mañana con un Foro regional entre los tres aspirantes que siguen en contienda: Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel.