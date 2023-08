Creel renuncia a la mesa directiva de la Cámara de Diputados

Este lunes, Santiago Creel Miranda oficializó su renuncia a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y solicitó licencia definitiva como diputado federal.

En conferencia de prensa, Creel Miranda anunció que firmó su renuncia como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la cual, dijo, surtirá efecto una vez que sea aprobada por la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.

“Las condiciones ya no me permiten dedicarle el tiempo que requiere la Cámara de Diputados. Estoy entrando a una fase del proceso interno del Frente Amplio por México que va a requerir de todo mi tiempo", señaló.

Creel Miranda detalló que, a partir de este martes 15 de agosto, la diputada Noemí Berenice Luna, quien funge como vicepresidenta del mismo órgano interno en la Cámara baja, quedará ahora como presidenta de la Mesa Directiva.

Mientras tanto, Xóchilt Gálvez visitó Morelia donde anduvo en bicicleta por las calles de la capital.

Además, felicitó a Santiago Creel por su labor en la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

“Muchas felicidades, querido Santiago Creel por este año de trabajo al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Reconozco tu defensa férrea de la Constitución, de la República y de la soberanía del Congreso de la Unión. ¡Te mando un fuerte abrazo!”, escribió en X, antes Twitter.

¡Esta bici va pedaleando con todo rumbo al México que merecemos! Ahora tocó en Morelia. 🚲



No nos van a alcanzar ni con sus combustibles fósiles. 🦖



¡Súbete! ¡Te estamos esperando! #XóchitlVa pic.twitter.com/nj13Q8Wb4v — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 14, 2023

Gálvez respondió además al video publicado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien acusa a la senadora de recibir “moches” durante su periodo como delegada de Miguel Hidalgo con la construcción de dos edificios.

“Los moches los recibió Mario Delgado, obviamente de la Línea 12 del Metro que se cayó”, acusó la senadora.

Delgado fue secretario de Finanzas durante la construcción de la llamada Línea Dorada, en el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México –entonces Distrito Federal– donde el 3 de mayo de 2021 colapsó parte del tramo elevado, provocando la muerte de 26 personas.

Gálvez reconoció que sí construyó dos edificios en la alcaldía al poniente de la capital mexicana, pero rechazó que existan irregularidades sobre los mismos.

“Son dos edificios totalmente legales, totalmente avalados en su momento, uno por Víctor Hugo Romo, el que habla de Marina y el otro sí me tocó a mí inscribir la manifestación de obra, pero ninguno de los dos edificios viola el uso de suelo, así que yo le he dicho claramente: en cinco años nunca me mencionaron que hubiera alguna irregularidad en mi administración y todo es una cortina de humo.

La política también celebró la determinación de un juez que restringe al presidente Andrés Manuel López Obrador de hablar sobre ella, así como de relevar información fiscal y hacendaria de su persona o discutir sus aspiraciones políticas. Gálvez señaló que esto podría haber sido usado por el presidente de Palacio Nacional contra cualquier otro candidato o candidata.

“El triunfo que hoy nos da el juez de ratificar la suspensión definitiva es muy importante”, comentó.

Sheinbaum responde

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, afirmó que fueron desvirtuados los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México.

“El tema particularmente del Tribunal Electoral, desvirtuaron parte de lo que dijo el presidente de la República. Yo siempre he pensado más allá de que todo el mundo tiene derecho a poner una denuncia jurídica, legal, sea en el Instituto Electoral en Quejas, en el Tribunal Electoral u otra forma de justicia, siempre he pensado que la lucha de las mujeres tiene que ver con el convencimiento, la acción y la difusión.

“Lo que estamos haciendo ahora en recorrer todo el país, en defender los derechos de las mujeres, en hablar de ello y ser mujer y estarlo haciendo me parece que es suficiente. Vamos a recibir ataques pero estamos fuertes”, sostuvo.

Sobre la próxima encuesta a realizar para definir la candidatura entre los seis aspirantes de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, Sheinbaum rechazó posicionarse sobre el uso de una boleta simulando una votación, acompañado de un cuestionario común.

“Yo estoy de acuerdo con lo que está proponiendo el partido y lo va a anunciar Mario Delgado”, refirió tras reunirse con miembros de la comunidad cultural y artística en el Centro Cultural La Nana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.