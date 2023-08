Diario de las (no) campañas: PRD ofrece respaldo a Xóchitl Gálvez

“El muro de va a caer”, dice Ebrard en frontera entre México y EU

“También se va a caer”, dijo Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, al visitar la frontera entre México y Estados Unidos.

El exsecretario de Relaciones Exteriores acudió para la inauguración de una instalación en Tijuana que consiste en un fragmento del muro de Berlín, Alemania, derribado en 1989, el cual fue donado por Marcos Cline-Marquez y Sergio Alcocer.

“Simboliza la lucha por la libertad, es decir un mundo sin muros”, sostuvo Ebrard, quien afirmó que se debe insistir con el gobierno de Estados Unidos para quitar el muro que divide las fronteras entre ambos países, pues advirtió que solo ha provocado la separación de familias durante décadas.

“Se quiere pedir, plantear, insistirle a Estados Unidos que lo que hay que hacer es tirar los muros, no construir nuevos. Estados Unidos siempre defendió eso, entonces ¿por qué una cosa en Alemania y otra cosa en México? En los dos casos se trata de lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos hay 11 millones de mexicanas y mexicanos que no pueden venir a ver a su familia porque no tienen documentos y si vienen a México ya no pueden regresar a su trabajo.

“Es importante tener siempre como una causa primordial luchar porque este muro deje de existir. De este muro tiene 29 años, así que también se va a caer”, señaló.

En el bloque opositor “ya no saben ni qué decir”, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, sostuvo que en el bloque opositor, formado por PAN, PRI y PRD, “que ya no saben ni qué decir ni cómo hacerle”.

“Del otro lado, en el otro bloque, el opositor –que ya no saben ni qué decir ni cómo hacerle– ellos no quieren ni creen en los programas sociales ni en los derechos de los mexicanos y mexicanas. Ellos creen que una persona no tiene recursos económicos o no ha podido salir de la pobreza porque es floja.

“¿En qué cabeza cabe eso? Es un problema de un sistema que no ha permitido generar bienestar”, sostuvo al presentarse en una asamblea informativa en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Portando el traje típico de tehuana, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que México pondrá el ejemplo de que es el tiempo de mujeres, en alusión a las elecciones presidenciales de 2024, pues ella es la única aspirante mujer entre las seis “corcholatas” de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México.

“Va a dar otro ejemplo México al mundo, el ejemplo de que es tiempo de mujeres y ese ejemplo lo va a dar nuestro movimiento”, aseguró.