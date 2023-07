Morena denuncia a Santiago Creel por uso de su cargo para posicionarse

"¿Él es presidente de la Mesa Directiva sí o no? ¿Él está registrado por Va por México, sí o no? ¿Lleva 20 días ejerciendo presupuesto mientras es candidato o no?", dice el diputado Alejandro Robles.

Tras anunciar la semana pasada una denuncia contra Xóchitl Gálvez, el diputado morenista ahora informa otra denuncia pero contra Santiago Creel. (Foto: diputados Morena)