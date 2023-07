Diario de las (no) campañas: Postura de Dante genera presión interna en MC

“Hoy me preguntaron si apoyaría a la alianza del PRIAN y dije dos cosas: con la vieja política ni a la esquina y, además, pónganse a jalar, ¿qué hacen un año antes haciendo campaña? Dejen de gastarse el dinero de la gente”, dijo el mandatario.

Hoy me preguntaron si apoyaría a la alianza del PRIAN y dije dos cosas: con la vieja política ni a la esquina y, además, pónganse a jalar, ¿qué hacen un año antes haciendo campaña? Dejen de gastarse el dinero de la gente. pic.twitter.com/938jE9l0TF — Samuel García (@samuel_garcias) July 7, 2023

Unas horas más tarde, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó que no buscará la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), partido al que criticó por no intentar construir una ruta que unifique a la oposición rumbo a la elección de 2024.

“No seré parte de algo en lo que no creo. No dejaré mi responsabilidad en Jalisco. Aquí he estado firme, aquí seguiré. No voy a fallarle a los jaliscienses. No buscaré la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré mis esfuerzos en cerrar bien mi Gobierno. Estaré atento, con la esperanza de que oposición reaccione”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Mensaje para Jalisco y para México:https://t.co/NydVaPDbEw — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 7, 2023

El propio Dante Delgado se manifestó respecto a ambas posturas. En el caso de Samuel García, celebró “el arrojo con el que ha enfrentado y derrotado a la vieja política en Nuevo León, el sorprendente gobierno que lidera y la sensatez que demuestra al sostener que regresar al pasado no puede ser una opción”.

“Las decisiones que se han tomado a nivel nacional siempre han partido de lo local; hoy no podríamos estar aliados, a nivel nacional, con quienes hacen hasta lo imposible por frenar al nuevo Nuevo León”, apuntó.

Sobre Enrique Alfaro y su decisión de hacerse a un lado, Dante señaló que respetaba sus palabras, pero destacó que no comparte que ha faltado diálogo. “Lo ha existido siempre y de forma cotidiana, él lo sabe”, anotó.

México no está condenado a seguir con quienes ya le fallaron en el pasado ni con quienes, prometiendo ser diferentes, llegaron a replicar los mismos errores. En @MovCiudadanoMX, luchamos todos los días por el derecho de cada ciudadana y ciudadano a un mejor futuro. pic.twitter.com/WFob2FHgNo — Dante Delgado (@DanteDelgado) July 7, 2023

El jueves, después de que el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijera que el partido naranja tendría que considerar acercarse al Frente Amplio por México si Xóchitl Gálvez es la candidata a la Presidencia de la República, Dante Delgado insistió en que con el Revolucionario Institucional -que forma parte de la alianza opositora- el instituto político que dirige no va ni a la esquina.

"Xóchitl como candidata va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir en otros términos", dijo Castañeda durante una entrevista con el medio Tela de Juicio.

Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional (PAN), respondió al guiño de Castañeda a través de redes sociales.

Celebro la disposición que a título personal expresó @ClementeCH, para sumar esfuerzos de cara al 2024. En @AccionNacional siempre estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales que buscan un Cambio Positivo para México. — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 6, 2023

Pero los reflejos de Dante Delgado batearon la posibilidad... mientras siga el PAN apoyando al PRI. “En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el TITANIC de la Alianza tampoco”, explicó.

Este viernes, hasta el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se sumó a los mensajes sobre el proceso de Movimiento Ciudadano.

Reconozco y comparto el diagnóstico que con toda claridad ha expresado el Gobernador de Jalisco, @EnriqueAlfaroR. El futuro de México peligra si no presentamos un frente unido que integre a TODAS las fuerzas políticas de oposición y a la ciudadanía.



En una democracia, lo último… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 7, 2023

La alianza opositora ha insistido en que Movimiento Ciudadano se integre al proyecto que intentará ganarle a Morena en las urnas en el 2024.

Esta misma semana, el Frente Amplio por México abrió los registros para las personas que quieran buscar la candidatura opositora. Xóchitl Gálvez, quien se convirtió en un fenómeno mediático en las últimas semanas, fue una de las apuntadas.