Morena no modificará proceso interno pese a medidas ordenadas por el INE

Además, descartó que su partido vaya a imponer sanciones a las y los aspirantes que cometan alguna falta previa a la realización de la encuesta.

Por ello, pidió a los seis contendientes a permitir que el proceso sea “fraterno, que sea respetuoso, que sea leal con el movimiento” pues quienes en todo caso sancionarán los incumplimientos serán los ciudadanos".

“Desde el partido no los podemos sancionar porque no es un proceso jurídico sino un proceso interno de organización. Si lo infringen será la gente la que evalúe si cumplen o no sus compromisos. Está a prueba su lealtad al movimiento y el respeto a su palabra empeñada. Todos se comprometieron a que primero el proyecto y luego la persona, entonces la sanción será por parte de la gente, no del partido”, abundó.

Delgado Carrillo reiteró este domingo a partir de mañana las llamadas “corcholatas” realizarán recorridos por el país.

El objetivo será medirse en una encuesta, la cual se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre, y los resultados se darán a conocer el 6 de septiembre próximo.

Las personas aspirantes contarán con un monto de 5 millones de pesos que será

comprobable y fiscalizable, aseveró Delgado.