Para evitar piso disparejo Monreal y Noroña piden a 4T pagar su campaña

Por eso, adelantó que pedirá a dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se apruebe un adenda a la Convocatoria del domingo por ese partido en sesión de Consejo Nacional.

Al respecto, los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron sendas quejas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se cancele el proceso interno en Morena.

El argumento central de MC y PRD es que ese proceso es un “fraude a la ley” ya que la figura de coordinadores de comités de la cuarta transformación es inexistente y el proceso busca una precampaña adelantada casi cuatro meses para designar candidatura presidencia, con uso de recursos sin vigilancia.

Monreal admitió en entrevista que no se previeron controles para vigilar los gastos “no hay tope, no hay nada. Esa es una ausencia que puede resolverse en un adendum, que vamos a plantearlo con Mario” pues se requieren normas “en materia de auditoría y supervisión de gastos”. insisitió -como lo hizo el domingo- en que se requiere que Morena absorba algunos gastos de los aspirantes, pues al menos él -dijo- no tiene recursos.

Por lo pronto, indicó que de sus “ahorros” tomará para realizar sus giras, pero “ojalá y el Partido me apoye”.

Igualmente, Fernández Noroña se declaró sin recursos para financiar sus recorridos, y por lo tanto pedirá que de Morena y sus aliados Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) se integre una bolsa de recursos para sufragar gastos de la contienda interna.

Los recorridos los voy a hacer “de manera milagrosa. Y mira que yo no soy creyente. Porque, dicen que piso parejo, pero al pedir yo licencia, yo dependo de mi salario, de mi dieta, como diputado” y por tanto aseguró que se quedará sin ingresos.

Afortunadamente, dijo, obtiene recursos por sus videos y programas en redes sociales y además “la gente me está apoyando. Los viajes que voy a hacer, van a ser con apoyo de la gente. Así ha sido hasta ahora, con respaldo, pagando el hotel, pagando las comidas, pagando en no pocas ocasiones el boleto de avión”.

Luego indicó que retomará una propuesta para que de los tres partidos, Morena-PT-Verde, se genere una bolsa “para los recorridos de ese poco más de dos meses por el país, me parece que evitaría cualquier financiamiento inadecuado”.