Respecto al proceso electoral 2023, los líderes de Va Por Mexico: Marko Cortés del PAN, Jesus Zambrano, del PRD, y Alejandro Moreno, del PRI, coincidieron en que los resultados de Coahuila fueron avasalladores contra Morena y aunque no lograron ganar el Estado de México, la votación para los tres partidos fue importante.

Aunque se dijeron abiertos a establecer mesas de diáologo con otras fuerzas, los tres dirigentes acusaron al partido Movimiento Ciudadano de hacer el “juego sucio” a Morena al no participar en la elección de ambos estados en 2023 y atacar a la alianza, días antes de la jornada electoral.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, presumió que en el proceso electoral del 4 de junio, el tricolor aportó en los dos estados más del 69% de los votos, el PAN el 20% y el PRD el 7%; aseguró que sumados han dado buenos resultados en municipios, diputaciones locales y otros cargos.

Criticó que el partido naranja apenas alcanzó a juntar el 2% de los votos en Coahuila:

“Movimiento Ciudadano, que no compitió al gobierno, sí compitió para diputados locales en Coahuila y ¿saben cuantos votos obtuvo?: el 2%. Es patética la actitud de Movimiento Ciudadano, no se quieren sumar y aparte de no sumar, atacan a la oposición”, arremetió.