Resultados elecciones 2023: ¿Cómo van en el Edomex y Coahuila?

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el triunfo en el Estado de México es una muestra de que el partido puede ganar en las elecciones 2024, si hace las cosas bien.

“El Estado de México ya se convirtió en el referente de 2024, si hacemos las cosas como las hicimos estoy seguro que vamos a ganar el futuro y que vamos a ganar el 2024. Este movimiento ha tenido un crecimiento espectacular, morena crece, crece y crece”, sostuvo.

Recordó que desde 2021, bajo su dirigencia, el partido ha ganado 16 de las 23 gubernaturas.

“Más de 54 millones de mexicanos y mexicanas se han unido a ser gobernadas bajo los principios de no mentir, no robar, no traicionar… Tenemos 23 entidades gobernadas, 72%, más de 91 millones de mexicanos”, afirmó.