¿Plumas mágicas?

Este caso es quizá el que más circuló en estas elecciones, se trata de un video divulgado en TikTok y se difundió también en Twitter, Facebook y YouTube con el mensaje “Comparte Edo. de México y Coahuila. #Que tu voto valga… #llévate tu pluma #04deJunio2023”.

En la grabación una mujer asegura que recibió en la capacitación que le dio el Instituto Nacional Electoral (INE) una “pluma que se borra”. En el video presenta una pluma azul, hace unas marcas a una hoja, pasa un cerillo y la tinta del supuesto bolígrafo entregado por las autoridades se borra.

Publicación de Twitter que resultó fake news sobre una supuesta pluma del INE para votar, que se borra. (Tomado de Twitter.

)

Pero en ninguna elección en el país, ni federal ni estatal, las autoridades electorales han entregado plumas para emitir el voto, ni tampoco han usado tinta azul.

Por ello el Instituto Electoral del Estado de Coahuila (IEEC) rechazó que sea ese el material usado en las capacitaciones electorales y recordó que el día de la jornada electoral, los ciudadanos, si lo desean, sí pueden llevar su propia pluma, pero en la urna lo que se entrega para que los ciudadanos puedan votar es un marcador tipo crayón que por los materiales con que se fabrica es imborrable, aún con calor.

En el programa en YouTube “La Urna”, elaborado por el IEEC, la consejera electoral Madeleyne Ivett Figueroa Gámez, presidenta de la Comisión de Organización, hizo incluso una demostración del crayón que se emplea el día de la elección, elaborado con pigmentos aglomerantes y orgánicos que impiden que sea borrado, además es resistente a climas extremos, por lo que no se puede derretir.

“No es cualquier crayón, es un marcador para boletas electorales con un diseño específico, es color negro y no se borra… Está hecho con pigmentos orgánicos y aglomerantes, resiste a altas temperaturas y no tiene contenido graso, por lo que al doblar la boleta no transmite ninguna mancha ni se traspasa a otras papeletas”, dice la consejera.

En la prueba se ve que mientras más intenta borrar, más se impregnan los pigmentos. “Este marcador todavía no está a disposición de la ciudadanía”, por lo que la pluma que aparece en el video no es el material que se usará en la elección, reportó la funcionaria.

“Precisamente el día de hoy (el lunes 29 de mayo) empezó a distribuirse sólo a los presidentes de casilla, y dentro del paquete electoral, mismo que no se puede abrir sino hasta el 4 de junio, por lo que no hay crayones circulando, no se distribuyó ni se emplea pluma azul”, dijo al desmentir la fake news.

¿Fraude contra Delfina?

“Ya empezaron con sus cochinadas en el Edomex. El fraude se está cocinando”, destacó el 16 de mayo pasado una publicación en Facebook de la usuaria Rosita Carrillo, quien acusó que en cambio “Alejandra sin moral aparecerá en 4 ocasiones”.

Boleta elección EdoMex 2023 acusan que perjudica a Morena. (Tomada de Facebook, mayo 2023.)

El 17 de mayo, en un comunicado el IEEM aclaró que la aparición en las boletas es diferenciada según el tipo de estrategia que eligió cada partido (alianza, coalición o candidatura común) y conforme a la ley.

El 18 de mayo, el Instituto Electoral del Estado de México (IEMM) explicó en su cuenta de Twitter por qué Del Moral aparece con cuatro emblemas distintos y Delfina Gómez sólo en un recuadro.

“¡No te dejes engañar por #FakeNews! ⚠️Conoce las reglas que se deben seguir para colocar los emblemas de los partidos en la boleta”, expuso el Instituto.

En su infografía recordó que el 13 de enero pasado los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) solicitaron registrar una candidatura común.