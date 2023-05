Adriana Dávila cuestiona “filtro” panista para aspirantes presidenciales

Dávila recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el PAN no garantizó las condiciones mínimas de equidad para la reelección de Marko Cortés como dirigente nacional, en la que ella misma contendió.

“Puede gustarte (la senadora) Lilly (Téllez) o no, (el diputado) Santiago (Creel) o no, pero el tema no es ni siquiera por ellos. En lo personal, yo no simpatizo con ninguno de los dos, no son mis aspirantes…pero ¿quién va a validar las firmas?”, remarcó.

Precisó que ambos legisladores son quienes encabezan las encuestas del partido, pero que además hay otros aspirantes que también se verían perjudicados con esa decisión.

En su sesión de este fin de semana, el Consejo Nacional del blanquiazul aprobó cuatro nuevos reglamentos: de Medios de Impugnación, de la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional y de Selección de Candidatos, mismos que serán armonizados con los Estatutos que fueron avalados ya por el Instituto Nacional Electoral.

Dávila comentó que esas reformas “dan un control centralizado de la dirigencia nacional, lo cual no significa sinónimo de aceptación”, por lo que adelantó que impugnará dichas reformas estatutarias.