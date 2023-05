Consejeras Taddei y Zavala tienen encontronazo por presupuesto del INE 2024

“Mi promesa fue no estar en esas prácticas (indeseables)”

También la consejera presidente Taddei Zavala utilizó su tiempo para responder a los señalamientos de la consejera Zavala.

“Me voy a permitir hacer un comentario en respuesta a la preocupación planteada por la consejera Claudia Zavala de que revise con puntualidad el presupuesto”, dijo.

Recordó que ha participado en la elaboración del presupuesto del INE hace mucho tiempo, por lo que conoce la profesionalidad con la que se trabaja en las áreas y la disciplina de la estructura operativa para responder a las necesidades desde oficinas centrales de solicitudes de sus presupuestos.

“Respeto, por supuesto, ampliamente la opinión de cada uno de los representantes de partidos políticos que deseen externarla, es de reconocerse. Sin embargo, también le pediría a la consejera Zavala que, así como usted me pide estar atenta y no hablar cosas que no son sobre el presupuesto, decirle que mi comentario en la Cámara de Diputados y en la Junta General Ejecutiva es el siguiente”:

“En el Servicio Público, se estila por lo regular incrementar presupuestos para que cuando se reduzca, nos quede exactamente lo que requerimos.

“Mi promesa fue no estar en esas prácticas que, por supuesto, son nocivas para la República en general, y ni fuera del Instituto, ni dentro del Instituto caer en esas prácticas de incrementar por incrementar, y para generar este margen de actuación”, acotó.