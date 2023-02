Consejera Carla Humphrey se inscribe como aspirante a presidencia del INE

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados que la titularidad del Consejo General del INE, fuera ocupado por una mujer.

En la integración de las cuatro quintetas, la de la presidencia deberá estar integrada exclusivamente por mujeres, tras la salida, además de Córdova Vianello, de los consejeros Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña.

En entrevista por separado con la televisora, las consejeras Norma de la Cruz y Dania Ravel celebraron la decisión del Tribunal de que una mujer ocupe la presidencia del INE, pero informaron que no se postularían, situación que al final cumplieron.

Ravel dijo que sería inconstitucional su inscripción. “Es inconstitucional y lo digo claramente: no me voy a inscribir porque a mí me parece que eso contraviene lo que dice textualmente la Constitución”, aclaró.