Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

CDMX enfrenta viernes de bloqueos, marchas y lluvia: dónde habrá caos, a qué hora y vías alternas

Reforma ya presenta una afectación y varias movilizaciones se repartirán por CDMX antes de que la lluvia complique los traslados.
vie 09 octubre 2026 10:13 AM
Añadir Expansión Política en Google
Peatones cruzan una avenida bajo lluvia intensa frente a la Torre Latinoamericana, mientras automóviles avanzan lentamente entre el tráfico de la Ciudad de México.
Protección Civil prevé lluvias fuertes entre las 14:00 horas del viernes y la 01:00 del sábado, con acumulados de 15 a 29 milímetros y rachas de viento de hasta 35 km/h. (Expansión|ChatGPT)

Moverse por la Ciudad de México este viernes 9 de octubre tendrá más obstáculos de los habituales. A las marchas previstas en distintos puntos de la capital se suma el bloqueo que ya afecta Paseo de la Reforma y un pronóstico de lluvias fuertes para más tarde.

Las complicaciones no estarán concentradas en un solo momento del día. Algunas protestas comenzarán desde la mañana y otras aparecerán conforme avance la tarde, justo cuando las condiciones del clima pueden hacer más lentos los recorridos.

Publicidad

¿Dónde está el bloqueo en Reforma y qué alternativas viales hay?

Uno de los principales corredores de la capital ya presenta afectaciones. Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y la Glorieta del Ángel de la Independencia por la presencia de manifestantes.

Para rodear ese tramo, la alternativa vial es Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec o Circuito Interior. La alternativa más conveniente dependerá del punto de origen y destino, pero cualquiera de estas vialidades permite evitar directamente la zona cerrada de Reforma.

¿Dónde y a qué hora habrá marchas este viernes en CDMX?

La agenda comienza a las 09:00 horas y se prolongará hasta las 17:00. Cuauhtémoc reúne buena parte de las movilizaciones, aunque también habrá actividades en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Coyoacán.

Colectiva “Las Tonantzin”

- Hora: 09:00

- Lugar: Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Iztapalapa

- Destino: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan, a las 11:00 horas; posteriormente se trasladarán al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 13:00.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

- Hora: 10:00

- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico.

Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba

- Hora: 10:00

- Lugar: Monumento a la Revolución, colonia Tabacalera.

Publicidad

Docentes jubilados del Instituto Politécnico Nacional

- Hora: 11:00

- Lugar: ServiSNTE, Avenida Instituto Politécnico Nacional 2085, Lindavista.

Plataforma 4:20

- Hora: 12:00. Lugar: Monumento a la Madre, en Avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín

- Destino: Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc; posteriormente Avenida Gran Canal y Circuito Interior.

Tráfico en la Ciudad de México en Churubusco a la altura de plaza Mitikah.
CDMX

Hoy No Circula 9 de octubre de 2026: qué autos no pueden salir en CDMX y Edomex este viernes

Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda”

- Hora: 12:00

- Lugar: plantel de la ENP 1, Avenida de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, Xochimilco.

Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán

- Hora: 13:00

- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez 2, Centro Histórico.

Grupo “Cuervos” del CETIS No. 39

- Hora: 13:30. Lugar: CETIS 39, Acueducto 5511, Ampliación Tepepan, Xochimilco

Publicidad

Frente Estudiantil Interuniversitario Revolucionario

- Hora: 14:00

- Lugar: estación Universidad de la Línea 3 del Metro, Ciudad Universitaria.

Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes

- Hora: 15:00

- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores

- Destino: sede de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Aldama y Mina, colonia Buenavista.

Colectivo de Acción Política Antipatriarcal

- Hora: 17:00

- Lugar: Hemiciclo a Juárez, Avenida Juárez 50, Centro Histórico.

¿A qué hora empieza a llover en CDMX?

El clima comenzará a jugar en contra de la movilidad durante la tarde. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé lluvias fuertes en gran parte de la capital desde las 14:00 horas de este viernes y hasta la 01:00 del sábado.

Durante ese periodo pueden acumularse entre 15 y 29 milímetros de lluvia, acompañados de actividad eléctrica. También se esperan vientos de entre 5 y 20 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora.

¿A qué hora será más complicado circular por la CDMX?

La franja con mayor posibilidad de complicaciones comenzará a partir de las 14:00 horas. Desde ese momento coincidirán las lluvias con movilizaciones programadas en Ciudad Universitaria, la colonia Doctores y posteriormente el Centro Histórico, mientras otros puntos pueden seguir afectados por actividades iniciadas horas antes.

Para quienes tengan margen de modificar su recorrido, conviene considerar además el comportamiento que ha tenido el tránsito durante los últimos días: por las mañanas se han registrado mayores cargas hacia el sur de la ciudad, mientras que por las noches el flujo se vuelve más pesado hacia el norte. Anticipar el traslado o evitar atravesar Cuauhtémoc durante la tarde puede reducir el riesgo de quedar atrapado entre protestas, lluvia y tráfico.

Tags

Lluvias Manifestaciones Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad