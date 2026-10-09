CDMX enfrenta viernes de bloqueos, marchas y lluvia: dónde habrá caos, a qué hora y vías alternas

Frente Estudiantil Interuniversitario Revolucionario
- Hora: 14:00
- Lugar: estación Universidad de la Línea 3 del Metro, Ciudad Universitaria.
Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes
- Hora: 15:00
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores
- Destino: sede de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Aldama y Mina, colonia Buenavista.
Colectivo de Acción Política Antipatriarcal
- Hora: 17:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez, Avenida Juárez 50, Centro Histórico.
¿A qué hora empieza a llover en CDMX?
El clima comenzará a jugar en contra de la movilidad durante la tarde. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé lluvias fuertes en gran parte de la capital desde las 14:00 horas de este viernes y hasta la 01:00 del sábado.
Durante ese periodo pueden acumularse entre 15 y 29 milímetros de lluvia, acompañados de actividad eléctrica. También se esperan vientos de entre 5 y 20 kilómetros por hora, con rachas que pueden alcanzar los 35 kilómetros por hora.
¿A qué hora será más complicado circular por la CDMX?
La franja con mayor posibilidad de complicaciones comenzará a partir de las 14:00 horas. Desde ese momento coincidirán las lluvias con movilizaciones programadas en Ciudad Universitaria, la colonia Doctores y posteriormente el Centro Histórico, mientras otros puntos pueden seguir afectados por actividades iniciadas horas antes.
Para quienes tengan margen de modificar su recorrido, conviene considerar además el comportamiento que ha tenido el tránsito durante los últimos días: por las mañanas se han registrado mayores cargas hacia el sur de la ciudad, mientras que por las noches el flujo se vuelve más pesado hacia el norte. Anticipar el traslado o evitar atravesar Cuauhtémoc durante la tarde puede reducir el riesgo de quedar atrapado entre protestas, lluvia y tráfico.