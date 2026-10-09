CDMX enfrenta viernes de bloqueos, marchas y lluvia: dónde habrá caos, a qué hora y vías alternas

¿Dónde está el bloqueo en Reforma y qué alternativas viales hay?

Uno de los principales corredores de la capital ya presenta afectaciones. Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y la Glorieta del Ángel de la Independencia por la presencia de manifestantes.

Para rodear ese tramo, la alternativa vial es Avenida Insurgentes, Avenida Chapultepec o Circuito Interior. La alternativa más conveniente dependerá del punto de origen y destino, pero cualquiera de estas vialidades permite evitar directamente la zona cerrada de Reforma.



#PrecauciónVial | Permanece corte a la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y la Gta. del Ángel de la Independencia, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/nxjdpePCwn — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2026

¿Dónde y a qué hora habrá marchas este viernes en CDMX?

La agenda comienza a las 09:00 horas y se prolongará hasta las 17:00. Cuauhtémoc reúne buena parte de las movilizaciones, aunque también habrá actividades en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Coyoacán.

Colectiva “Las Tonantzin”

- Hora: 09:00

- Lugar: Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Iztapalapa

- Destino: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en James Sullivan, a las 11:00 horas; posteriormente se trasladarán al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 13:00.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

- Hora: 10:00

- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución 1, Centro Histórico.

Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba

- Hora: 10:00

- Lugar: Monumento a la Revolución, colonia Tabacalera.