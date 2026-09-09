Hoy No Circula 9 de septiembre: los autos que no salen a la calle en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula mantendrá sus restricciones habituales para este miércoles 9 de septiembre, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar multas y sanciones.
Recuerda que este programa va más allá de restricciones vehiculares, pues tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y su zona metropolitana.
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¿Cuáles son los autos que no circulan este miércoles 9 de septiembre?
El calendario oficial del programa indica que las restricciones aplicables por el programa son:
- Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.
- Holograma de verificación 1 y 2.
- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.
Autos con terminación de placas 3 y 4, pero con holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ninguna restricción. Los autos híbridos y eléctricos están exentos de esta medida, como incentivo a las tecnologías alternativas.
¿Cuáles son las multas por incumplir con el Hoy No Circula?
Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:
- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.
- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.
Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.
Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.