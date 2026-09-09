Hoy No Circula 9 de septiembre: los autos que no salen a la calle en CDMX y Edomex

¿Cuáles son los autos que no circulan este miércoles 9 de septiembre?

El calendario oficial del programa indica que las restricciones aplicables por el programa son:

- Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Autos con terminación de placas 3 y 4, pero con holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ninguna restricción. Los autos híbridos y eléctricos están exentos de esta medida, como incentivo a las tecnologías alternativas.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)





¿Cuáles son las multas por incumplir con el Hoy No Circula?

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.