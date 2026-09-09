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CDMX

Hoy No Circula 9 de septiembre: los autos que no salen a la calle en CDMX y Edomex

Evita multas: conoce las restricciones que se aplicará el programa Hoy No Circula este miércoles 9 de septiembre.
mié 09 septiembre 2026 06:01 AM
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Hoy No Circula Sabatino 10 de enero 2026 en CDMX y Edomex: así quedó sin contingencia ambiental
El programa Hoy No Circula se aplicará con normalidad este miércoles 9 de septiembre. (Graciela López Herrera)

El programa Hoy No Circula mantendrá sus restricciones habituales para este miércoles 9 de septiembre, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar multas y sanciones.

Recuerda que este programa va más allá de restricciones vehiculares, pues tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y su zona metropolitana.

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¿Cuáles son los autos que no circulan este miércoles 9 de septiembre?

El calendario oficial del programa indica que las restricciones aplicables por el programa son:

- Autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Autos con terminación de placas 3 y 4, pero con holograma de verificación 0 o 00 pueden circular sin ninguna restricción. Los autos híbridos y eléctricos están exentos de esta medida, como incentivo a las tecnologías alternativas.

Hoy No Circula miercoles
Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)


¿Cuáles son las multas por incumplir con el Hoy No Circula?

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Las restricciones del programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Habrá Doble No Circula este 9 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no tiene prevista la implementación del Doble Hoy No Circula para este miércoles 9 de septiembre.

Recuerda que esta medida extraordinaria únicamente entra en vigor cuando se declara la activación de contingencia ambiental.

Tags

Ciudad de México automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos Multas

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