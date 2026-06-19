CDMX busca limitar venta de alcohol durante festejos por juegos de México

Entre las medidas previstas, indicó que se buscará evitar la venta de alcohol en tiendas de conveniencia durante los horarios previos a los festejos, a través de acciones administrativas y de sensibilización con los establecimientos.

“Estaremos trabajando con establecimientos mercantiles, es decir, tiendas de conveniencia, para que no estén vendiendo alcohol en el momento de los festejos o horas antes”, afirmó.

Miles celebraron anoche el triunfo de la selección. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Asimismo, adelantó que el gobierno capitalino solicitará a restaurantes y bares ubicados en zonas como Paseo de la Reforma, el Centro Histórico y los alrededores del estadio, que eviten permitir que los clientes salgan con bebidas alcohólicas a la calle.

“Pediremos a los restaurantes y bares de las zonas alrededor del estadio, en Reforma y el Centro, que la gente no pueda llevarse la bebida alcohólica del establecimiento”, explicó.

El funcionario agregó que se realizarán recorridos para identificar las áreas donde se concentrarán los festejos, con el objetivo de aplicar medidas de sensibilización y, en caso necesario, disposiciones administrativas.

Las autoridades capitalinas señalaron que estas acciones forman parte de un operativo más amplio de seguridad y orden público para garantizar que los festejos se desarrollen sin incidentes mayores y con énfasis en la prevención.

40 toneladas de basura

La celebración por el triunfo de la selección mexicana frente a Corea del Sur en la Copa Mundial 2026 dejó una importante cantidad de basura en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y el Zócalo, dos de los principales puntos de reunión de los aficionados capitalinos.

La Secretaría de Obras y Servicios de la capital informó que se retiraron alrededor de 40 toneladas de residuos entre la zona de Reforma y el primer cuadro de la capital.

Miles de personas acudieron la noche del jueves a Paseo de la Reforma para festejar la victoria del tricolor. Entre cánticos, banderas, música y caravanas, los seguidores permanecieron durante varias horas en la zona, provocando una intensa movilización de autoridades y servicios públicos.

En el Zócalo se llevó a cabo el Fan Fest, al que acudieron más de 200,000 personas, de acuerdo con estimaciones oficiales.

Al concluir los festejos, las calles y banquetas alrededor del monumento quedaron cubiertas por botellas de plástico, vasos desechables, empaques de comida y otros residuos.

El Ángel de la Independencia quedó rodeado de basura tras los festejos. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Las imágenes del lugar circularon rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron el contraste entre el ambiente festivo y las condiciones en que quedó el espacio público.

Desde las primeras horas del día, cuadrillas de limpieza realizaron labores para retirar los desechos acumulados y restablecer la circulación en una de las avenidas más importantes de la capital.

En estas acciones participaron 360 trabajadores apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa.

La basura es una de las principales causas de inundaciones en la capital. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

La situación volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la corresponsabilidad ciudadana durante eventos masivos y la necesidad de promover una cultura de cuidado de los espacios públicos, especialmente en celebraciones que congregan a miles de personas.

La victoria de México desató festejos en distintos puntos del país, aunque el Ángel de la Independencia concentró una de las mayores afluencias de aficionados, como suele ocurrir en los momentos más destacados de la historia reciente de la selección nacional.