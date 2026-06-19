CDMX instalará siete pantallas gigantes más en Reforma y Centro por juegos de México

“La fiesta mundialista se va a vivir en toda la ciudad, no solo en el Zócalo”, señaló Brugada al presentar la ampliación de los espacios públicos destinados a la convivencia masiva durante el torneo.

Con ello, explicó, se busca descentralizar las concentraciones y permitir que más habitantes puedan disfrutar de los encuentros en condiciones de acceso gratuito.

El plan complementa el Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México Zócalo de la Ciudad de México, considerado el principal punto de reunión de aficionados.

Las autoridades capitalinas adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la lista completa de ubicaciones, así como los operativos de seguridad, movilidad y protección civil para los eventos masivos.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa. https://t.co/cBA3xmGnx1 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 19, 2026

''Saldo blanco''

Brugada informó que los festejos por la victoria de la selección mexicana concluyeron con saldo blanco, luego de una movilización masiva de más de 730,000 personas en distintos puntos de la capital.

Durante conferencia de prensa, la mandataria destacó que la ciudad respondió de manera adecuada al reto de recibir a cientos de miles de aficionados en espacios públicos, gracias a un operativo coordinado entre áreas de seguridad, movilidad y atención ciudadana. Señaló que las celebraciones se desarrollaron en un ambiente de orden y convivencia.

“Ayer fue pura alegría en esta ciudad. Estuvimos a la altura nuevamente… fue un éxito en la ciudad que estuvo en condiciones para garantizar los festejos”, afirmó Brugada.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, alrededor de 730,000 personas se apropiaron del espacio público para celebrar el triunfo del conjunto nacional, con concentraciones en plazas, parques, festivales futboleros y avenidas emblemáticas de la capital.

Brugada sostuvo que la magnitud de las celebraciones demuestra la capacidad de la ciudad para albergar eventos de gran escala. “Demostramos que sabemos organizar eventos de talla mundial”, señaló.