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CDMX

CDMX instalará siete pantallas gigantes más en Reforma y Centro por juegos de México

Clara Brugada, jefa de Gobierno, informó que los festejos por la victoria de la selección mexicana concluyeron con saldo blanco, luego de una movilización masiva de más de 730,000 personas.
vie 19 junio 2026 03:01 PM
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FIFA Fanfest México vs Corea
Miles de aficionados celebraron este jueves la victoria de la selección mexicana. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

La celebración del Mundial de futbol 2026 en la capital no se limitará al Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, sino que se extenderá a distintos espacios públicos con la instalación de pantallas gigantes para la transmisión de partidos, anunció el gobierno capitalino.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se colocarán megapantallas en al menos siete puntos adicionales de la ciudad -entre Reforma y la zona centro- para la transmisión del partido entre la selección de futbol de México y Chequia, programado para el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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“La fiesta mundialista se va a vivir en toda la ciudad, no solo en el Zócalo”, señaló Brugada al presentar la ampliación de los espacios públicos destinados a la convivencia masiva durante el torneo.

Con ello, explicó, se busca descentralizar las concentraciones y permitir que más habitantes puedan disfrutar de los encuentros en condiciones de acceso gratuito.

El plan complementa el Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México Zócalo de la Ciudad de México, considerado el principal punto de reunión de aficionados.

Las autoridades capitalinas adelantaron que en los próximos días se dará a conocer la lista completa de ubicaciones, así como los operativos de seguridad, movilidad y protección civil para los eventos masivos.

''Saldo blanco''

Brugada informó que los festejos por la victoria de la selección mexicana concluyeron con saldo blanco, luego de una movilización masiva de más de 730,000 personas en distintos puntos de la capital.

Durante conferencia de prensa, la mandataria destacó que la ciudad respondió de manera adecuada al reto de recibir a cientos de miles de aficionados en espacios públicos, gracias a un operativo coordinado entre áreas de seguridad, movilidad y atención ciudadana. Señaló que las celebraciones se desarrollaron en un ambiente de orden y convivencia.

“Ayer fue pura alegría en esta ciudad. Estuvimos a la altura nuevamente… fue un éxito en la ciudad que estuvo en condiciones para garantizar los festejos”, afirmó Brugada.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, alrededor de 730,000 personas se apropiaron del espacio público para celebrar el triunfo del conjunto nacional, con concentraciones en plazas, parques, festivales futboleros y avenidas emblemáticas de la capital.

Brugada sostuvo que la magnitud de las celebraciones demuestra la capacidad de la ciudad para albergar eventos de gran escala. “Demostramos que sabemos organizar eventos de talla mundial”, señaló.

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Ciudad de México Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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