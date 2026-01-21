¿Cómo se aplican las multas por exceso de velocidad en la CDMX y en qué casos puede llegar a 35,000 pesos?

Nuevas multas en el Reglamento de Tránsito de CDMX

El 10 de octubre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México reformó tanto el Reglamento de Tránsito como la Ley de Movilidad de la capital para implementar nuevas medidas, tras el accidente en el Puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa y el Estado de México, el 10 de septiembre.

Las disposiciones, publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX , reforman los artículos 9, 26, y 27 del reglamento, y están enfocadas a los conductores de vehículos de carga que transportan sustancias tóxicas o peligrosas, para limitar las vías, horarios y límites de velocidad permitidos.

Este último fija como velocidad máxima de 30 kilómetros por hora (km/h), y quienes se excedan de ello, tendrán sanciones de 100, 200 o 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes.

Es decir, de 11,731 pesos; 23,462 pesos o 35,193 pesos en 2026.