Hoy No Circula, 16 de julio 2025: ¿qué autos 'descansan' en CDMX y Edomex?

Hoy no circula, miércoles

Este miércoles, la restricción aplica para los vehículos con engomado color rojo o terminación de placa 3 o 4 que tengan hologramas 1 y 2.

Si tu auto pertenece a esta categoría, lo mejor es dejarlo en casa. El programa Hoy No Circula está vigente de 5:00 a 22:00 horas.

Los miércoles aplica a engomado rojo, placas terminación 3 y 4, con hologramas 1 y 2. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Quiénes están exentos?

Hay buenas noticias para algunos: pueden circular sin problema los autos con holograma 0 o 00, los vehículos eléctricos o híbridos, y también los que tienen holograma 1 o 2 pero sin engomado rojo ni placas terminadas en 3 o 4.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No, este miércoles no hay doble restricción porque no se ha declarado ninguna contingencia ambiental. Así que solo aplica la medida regular.

¿Dónde se aplica el programa?

La medida del programa Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, abarcando toda la capital para controlar la circulación de vehículos y reducir la contaminación ambiental.

Además, esta restricción también está vigente en 18 municipios conurbados del Estado de México, entre los que se encuentran Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Qué ocurre en Toluca y Santiago Tianguistenco?

Desde el 1 de julio, el programa Hoy No Circula se extiende a las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco. Las restricciones aplican de lunes a sábado para vehículos con hologramas 1 y 2. No obstante, las multas por incumplimiento en estas áreas comenzarán a imponerse hasta el 1 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta la multa si incumples?

Si decides circular cuando tu auto tiene restricción, la multa puede ir desde 2,262 hasta 3,394 pesos, dependiendo de lo que determine la autoridad.

Consejos para evitar problemas

Consulta el calendario oficial antes de salir.

Revisa el reporte diario de calidad del aire.

Planea con anticipación tus traslados.

Verifica si tu auto tiene restricción hoy.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar multas, también es una forma importante de cuidar el aire que respiramos todos en la Zona Metropolitana del Valle de México.