Conmemoran cuatro años del colapso de la L12: “No olvidemos a nuestros hermanos"

Poco después de las 16:00 horas, un reducido grupo de familiares de las víctimas partió desde la estación del Metro Culhuacán y avanzó lentamente por la avenida Tláhuac.

A través de un megáfono, convocaban a los vecinos de la zona a sumarse a la marcha.

Durante el recorrido, una de las participantes tomó la palabra para leer en voz alta los nombres de las 26 personas que perdieron la vida aquella noche del 3 de mayo de 2021.

“Estos son los nombres de nuestros hermanos que fallecieron en la tragedia de la Línea dorada. ¡No olvidemos a nuestros hermanos, únanse a la marcha!”, exclamaba insistentemente.

Melesio Martínez Torres, familiar de una de las víctimas, recalcó que, si bien el caso no está cerrado, a cuatro años de los hechos ya no están en condiciones de culpar al alguien y lo que les queda es hacer que la memoria de quienes sufrieron la tragedia, no se olvide.

"Solo nos queda el recuerdo. Las autoridades pudieron haber manejado muchas cosas, pero ya no es momento de culpar a nadie, lo hecho, hecho está. Cada 3 de mayo los vamos a recordar (a las víctimas) con mucho cariño y mucho corazón”, afirmó.

Frente al sitio donde colapsó hace cuatro años la Línea 12 del Metro, familiares de víctimas colocaron una ofrenda floral. (Foto: David Santiago/Expansión Política)

Como parte de las actividades por los cuatro años del colapso, los familiares y amigos de las víctimas organizaron una jornada de alabanzas religiosas, así como un rosario y una misa a las 22:15, hora exacta en que ocurrió el accidente.