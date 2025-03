Diputados de Morena denuncian a alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe

La diputada Cecilia Vadillo, también de Miguel Hidalgo, indicó que hace falta esclarecer el uso de los recursos en el gobierno del alcalde panista, Mauricio Tabe.

“¿En qué están estas irregularidades? En contratos que no se han cumplido, en obras o programas públicos que no llegan, no tenemos evidencia de que estén bajando los recursos, de que estén en verdad utilizándose”, dijo la legisladora.