Entre la fe y la seguridad: así vivió la Basílica de Guadalupe el programa de desarme

A las 11:15 del viernes 17 de enero se celebra una homilía en uno de los recintos religiosos más visitados de México. El padre hace referencia a la oración de intercesión “por aquel joven que no está obedeciendo, por aquella joven que quiere salir de su casa, o por aquel padre de familia que está pensando en abandonar a su familia”. Algunos feligreses transmiten en vivo, personas en silla de ruedas son llevados por familiares y una mujer llega a celebrar su cumpleaños número 69.

-"Le dije a mi nieta si quería venir, me dijo que no. Yo vine a visitar a la Virgen de Guadalupe; lo hago dos veces: una en Año Nuevo, la otra en mi cumpleaños"-, sonríe, se persigna e ingresa a buscar un asiento para escuchar misa. El lugar está lleno.

-¿Disculpe, dónde son las bendiciones? Cuestiona un turista a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien desconcertado por la pregunta, contesta que no sabe.

Integrantes de la Segob informan a las personas que arriban que tal vez ya no alcancen a recibir dinero por su arma, una joven molesta contesta que lo mismo le dijeron el día anterior. "Primero Dios alcanzamos, me voy a formar”, se quita y el suéter y detiene por el hombro al señor que se iba a salir de la fila y que viene desde Ecatepec, Estado de México. ¡Al menos denme 200 pesos del pasaje!

La iniciativa federal arrancó el 10 de enero, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hizo el llamado a la ciudadanía a acudir a entregar armas que tengan en los domicilios para que la Sedena las destruya. Esto como parte de la estrategia preventiva de seguridad en el país.

“Este programa consiste en que, sin investigar a nadie, si hay un arma en el hogar, se entregue, se reciben recursos económicos a cambio y el arma se destruye. Ese es el objetivo de este programa, desarmar, que no haya armas en nuestro país, por eso es “Sí al desarme; Sí a la Paz”, dijo la jefa de Estado.

“El objetivo es que ningún niño o niña tenga un juguete que tenga que ver con la violencia, con un arma. ¿Para qué enseñar a nuestros hijos o a nuestras hijas algo que tenga que ver con la violencia?”, expresó en ese momento .

En un hecho inédito, la iglesia católica colabora en conjunto con el gobierno federal para el desarme voluntario. (Foto: Dolores Luna)

Un joven de 22 años proveniente de la alcaldía Tláhuac hizo hora y media de traslado para entregar un arma corta, la cual enseña a las demás personas de la fila. “El programa se me hace muy bueno, ya había visto que siempre lo hacen en iglesias, aunque desconozco porqué. No sé mucho de armas y como mi sobrino está bajo el mismo techo, pues no quiero que crezcan con lo mismo”, declara a Expansión.

Al igual que otras personas, comparte que llegó desde las 05:30 horas y aún no pasan. Es mediodía y las campanadas interrumpen las conversaciones entre las personas adultas mayores que comparten sus historias de cómo se allegaron de armas, de las acciones del gobierno, de lo poco que avanzan las personas.

Los integrantes de Segob son quienes determinan el valor del arma, mientras que los de Sedena las destruyen a vista de la ciudadanía.

Las armas las destruyen integrantes de la Sedena. (Foto: Alcaldía GAM)

Una señora de 57 años, quien vive en la alcaldía Cuauhtémoc, entregó una espada y dos machetes. “¿Para qué los quiero solo haciendo bola. La verdad no los quiero? Me dieron tres muñecas, están dando dinero, pero yo ya me tengo que ir a trabajar. Llevo más de una hora formada y ya estoy acaloradísima y dicen que si se acaba el dinero, ¿para qué me espero? Está muy tardado esto, luego me voy a trabajar hasta sin comer, mejor no”, dijo mientras se alejaba acompañada de un joven.