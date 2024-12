Conciliar intereses y unir fuerzas, los retos de Luisa Gutiérrez en PAN-CDMX

¿Ve posible que PAN compita de nuevo en alianza con PRI y PRD en la CDMX hacia las elecciones de 2027?

Es válido para los tres partidos analizar qué pasa en casa, qué nos conviene. Sería apresurado decir sí o no porque tengo amigos en el PRI, en el PRD con quien coincido en un montón de temas con quienes me gustaría seguir avanzando.

Incluso si tomamos la decisión de no ir juntos en el 2027 no tiene por qué ser divorcio, tiene que ser una toma de decisiones de lo que más convenga y sane al interior de nuestros partidos. (…) Cada uno tendrá que tomar una decisión de acuerdo a lo que sucedió en el 2024 y de acuerdo a como vaya dándose la sucesión de eventos rumbo al 2027.

¿Cómo será la relación del PAN con la jefa de Gobierno, Clara Brugada?

Me ha sorprendido la actitud de Clara Brugada; creo que en el reconocimiento entre mujeres está el éxito de todas las capitalinas, no solo las políticas. Reconozco a la jefa de Gobierno que ha tenido la claridad de buscar y escuchar todas las voces.

No es Martí Batres en modo jefe de campaña, que cuando lo abuchean en una alcaldía diga ‘todavía están ardidos por los resultados electorales, eso no es un Jefe de Gobierno. He visto una actitud distinta de Clara Brugada, eso es digno de reconocer y digno de abonar.

Si ella tiene esta buena actitud con las y los diputados de oposición, con las y los alcaldes de oposición, con los partidos de oposición, por supuesto que también va a recibir eso de nosotros.

Soy muy clara en mis posiciones, en mis posturas y tampoco me tiembla la mano. No tendría por qué no señalar algo que dañe a mi ciudad o en lo que no esté de acuerdo. Espero que en este respeto podamos seguir hablando sin que el nuevo o la nueva titular de la Fiscalía nos toque a la puerta, sin que se cierre la posibilidad de programas en conjunto, de seguridad en conjunto porque esto solo dañaría a las capitalinas y los capitalinos.