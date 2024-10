Lluvias dejan 200 casas inundadas en Xochimilco

“No se va el Gobierno de la Ciudad, se hace el trabajo con la alcaldía hasta que dejemos todas las casas limpias y apoyemos a toda la gente. No vamos a dejar solo a Xochimilco, no vamos a dejar solo a Caltongo -que es la colonia- no vamos a dejar solos a los vecinos de todas las colonias que se inundaron”, afirmó ante medios de comunicación.

Brugada indicó que se realiza el censo de personas afectadas, del cual se espera tener un corte esta noche, y se verifica hasta dónde llegaron los daños. Aseguró que a partir de este 8 de octubre se comenzarán a entregar apoyos “de todo tipo” en la zona afectada.

La jefa de Gobierno explicó que en Caltongo hay una zona de viviendas en asentamiento irregular, por lo que junto a la intensidad de las lluvias provocaron la inundación.

“Llovió 80 de milímetros de precipitación pluvial, que no había pasado eso desde hace 25 años, entonces claro que esto generó un problema.

“Además la gente no tiene drenaje porque es una zona irregular, se inundan cada vez que hay lluvia y, por otro lado, está casi al nivel de los canales”, detalló.