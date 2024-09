Marcha por Ayotzinapa en vivo: últimas noticias de las manifestaciones

Las familias de los normalistas hicieron un último reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tenía como una de sus promesas resolver el Caso Ayotzinapa y cuyo mandato termina este 1 de octubre, sin que aún se esclarezca el paradero de los estudiantes.

No se qué miedo tenía que toda la marcha llegara al Zócalo, o no que qué pretende de llegar mañana a su 'Mañanera' a decir que no hubo gente", dijo el padre del normalista Carlos Lorenzo Hernández, uno de los 42 jóvenes de Ayotzinapa.

Al cumplirse 10 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, los padres y madres tuvieron que pasar entre vallas que concreto que les cortaron el paso hacia el Zócalo capitalino, a solo unos metros de llegar a la plaza principal de México.

El padre de Carlos acusó al presidente de detener las investigaciones en 2022, cuando las líneas apuntaban a la participación del Ejército en la desaparición. "El que encubre o entorpece las investigaciones también es complice de la desaparición forzada", afirmó Maximiliano Hernández Cruz.