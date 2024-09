“Hasta Siempre Presidente Fest”: despedirán a AMLO con música y lucha libre

Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix y quien se ha convertido en uno de los principales exponentes de la electrocumbia, será parte del elenco principal del festival.

Raymix saltó a la fama con su canción “Oye Mujer” y en una conferencia matutina de julio de 2023 el presidente López Obrador proyectó su canción como un ejemplo de la música que deben escuchar los jóvenes, en lugar de canciones que hagan apología a la violencia o a las drogas.

““Vámonos con la cumbia, vamos para los jóvenes. No tienen que estar escuchando de que ‘la Mercedes Benz’ y que ‘me la paso muy bien con mis tachas y calibre 50′, todas esas cosas. No, no, no, música buena, de jóvenes. Es el repertorio nuestro”, dijo entonces el primer mandatario.