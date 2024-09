Universidad de la Salud CDMX, el proyecto insignia de Sheinbaum en crisis

La poca disponibilidad de salones provoca que aquellos disponibles se encuentren saturados, que algunos alumnos deban tomar clases en línea o que deban esperar a que otro grupo salga de prácticas para poder usar un salón. A la escasez de espacios se suma la insuficiencia de profesores.

“Los docentes tienen un exceso de carga, les ponen dos clases agendadas al mismo tiempo y eso no es posible, entonces nosotros tenemos menos horas (de clase) de las que se necesitan para completar el plan de estudios.

“Vamos a salir mañana y no vamos a contar con las herramientas suficientes para poder ejercer”, señala María, alumna de Enfermería de tercer año.

Tuve maestros el año pasado que nos decían ‘me asignaron por primera vez a esta materia, no tengo el conocimiento, vamos a aprender juntos’. María*, estudiante de Enfermería de la Universidad de la Salud CDMX

Los profesores de la UNISA, quienes se han unido al paro y participado en protestas, han demandado el respeto a sus derechos laborales, como a la asociación sindical, antigüedad y recibir a tiempo sus sueldos, así como cargas justas de trabajo.

María señala que al regresar a clases en su primer día solo uno de sus profesores se presentó y tuvo que tomar clase de pie, además de padecer la falta de equipamiento de las aulas.

Estudiantes de la @UNISA_CDMX toman las calles del Centro, desde hace dos semanas entraron en paro y ahora bloquean Pino Suarez e Izazaga para denunciar irregularidades en su plantel.

Exigen una audiencia con la @SEP_mx #UNISA pic.twitter.com/NeyF7eobuq — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) August 14, 2024

“Iniciábamos en Enfermería por completo el 5 de agosto y nos habían asignado aulas pero no tenían ni bancas ni sillas, entonces también nos genera un problema porque estábamos parados o algunos se sentaban en el piso.

“Muchas veces los monitores que tienen en la universidad no funcionan. (…) Eso de alguna forma menoscaba el aprendizaje, más para procedimientos que nos tenían que enseñar cómo se hace. En mi segundo año muchas veces los profesores nos mandaban los videos o materiales pero hay compañeros que por su economía no tenían saldo y no los podían ver”, cuenta la enfermera en formación.