¿Hay contingencia ambiental en la Ciudad de México?

La CAMe emite tres comunicados a lo largo del día para anunciar la calidad del aire y si hay o no contingencia. La primera es a las 10 de la mañana, la segunda a las 3 de la tarde y la última a las 8 pm, por lo tanto es hasta las 15:00 horas del 16 de mayo cuando la CAMe informará si la contingencia ambiental sigue o no.