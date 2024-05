La Línea 7 del Metro registra retrasos por remoción de tren

"¿Es en serio? Entre 15 a 20 min para tomar el metro en la línea 7 dirección el rosario y eso que llevo esperando desde las 6 am no me imagino a la hora pico", se quejó una persona usuaria del Metro esta mañana.

"No hay trenes con dirección a Barranca (del Muerto)" se quejó otro usuario en redes sociales.

Así para entrar al anden en Mixcoac Línea 7, ¿qué pasa @MetroCDMX? pic.twitter.com/6ZcZlNkuwj — Abigail Ayari Torres Godínez (@ayari_abigail) May 14, 2024

Mientras tanto, el Metro señaló que ya están agilizando la marcha de los trenes, luego de que fuera retirado uno de ellos para su revisión y pidió a los usuarios ser ordenados en el ascenso y descenso de los vagones.